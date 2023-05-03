Плющев: уровень игры в России падает, потому что мы перестали готовить звёздных мальчиков

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона и назвал главную причину падения уровня игры в России.
«Решение уже приняли, поэтому к этому надо относиться только как к принятому решению. Всё равно уровень игры в России падает не от того, что у нас нет иностранцев, а потому что мы перестали готовить своих звёздных мальчиков. С подготовкой есть проблема, и она существует давно. Мы 12 лет не можем выиграть чемпионат мира. Разве это нормально?
Клубы должны предъявлять претензии к себе. Почему школы и академии, которые пооткрывались по всей России, не могут создать спортсменов с высоким уровнем спортивного мастерства. А звёздных иностранцев у нас всё равно нет. Прошло время, когда в нашем чемпионате играли легионеры уровня Яромира Ягра. К нам приезжают средние игроки, да, они выше наших, но они средние, поэтому нельзя говорить о том, что они могут сотворить во внутреннем чемпионате что-то выдающееся. Они просто займут то место, которое могли бы занять наши хоккеисты», — приводит слова Плющева «РИА Новости».
Ранее своё мнение по поводу ужесточения лимита на легионеров высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов.
- 3 мая 2023
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