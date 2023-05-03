Михайлов — о лимите на легионеров: считаю, что трёх игроков достаточно

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона. Напомним, со следующего сезона клубы лиги могут заявлять трёх легионеров вместо пяти.

«Решение уже принято. Я считаю, что трёх игроков достаточно. Я бы не сказал, что уровень упал в этом году, я обратил внимание на то, что появилось много молодых хоккеистов, которые в будущем могут вырасти в больших мастеров. Это главное для нашего хоккея сейчас. Если бы сейчас было пять иностранцев, то не было бы мест для наших молодых ребят, которые проявляют себя в молодёжном хоккее.

Для чего созданы МХЛ и ВХЛ? Для того чтобы оттуда главные команды пополняли свои ряды. Легионеры играют год-два, а молодёжь за год и за два растят, а потом уже они занимают эти места. Это и перспектива, и развитие российского хоккея. Это задача ФХР и КХЛ, которые отвечают за наши национальные команды», — цитирует Михайлова «РИА Новости».

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об ужесточении лимита на легионеров в следующем сезоне и оценил уровень игры в КХЛ.