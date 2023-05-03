Защитник Дмитрий Орлов прокомментировал возможное возвращение в «Вашингтон Кэпиталз». Напомним, по ходу регулярного сезона-2022/2023 игрок обороны перешёл из стана «столичных» в «Бостон Брюинз».
«Возможное возвращение в «Вашингтон»? Это тяжело, но, наверное, да, желание есть. Собираюсь поговорить со своим агентом, посмотрим, что из этого выйдет.
Я до сих пор не знаю, каков мой план, улетаю ли я обратно в Вашингтон или остаюсь здесь [в Бостоне]. У меня куча дел. Очевидно, мне придётся принять решение, где я буду. Мне нужно поговорить со своей семьёй и двигаться дальше», — приводит слова Орлова The Hockey News.
В составе «мишек» 31-летний защитник набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Контракт Дмитрия истекает по окончании текущего сезона Национальной хоккейной лиги. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
- 3 мая 2023
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