Портер: Орлов хотел бы вернуться в «Вашингтон», но готов к переговорам с «Бостоном»

Журналист Boston Globe Мэтт Портер в своём «твиттере» заявил, что у российского защитника Дмитрия Орлова есть желание вернуться в «Вашингтон Кэпиталз», но при этом он готов к переговорам с «Бостон Брюинз».

«Похоже, Орлов хочет подписать контракт с «Кэпиталз». Он открыт для переговоров с «Бостоном», но в «Вашингтоне» он провёл много лет. «Это будет мой последний контракт», — сказал Орлов», — написал Портер.

Напомним, по ходу регулярного сезона-2022/2023 Орлов перешёл из «Вашингтона» в «Бостон». В составе «мишек» 31-летний защитник набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Контракт Дмитрия истекает по окончании текущего сезона Национальной хоккейной лиги.

Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.