Кожевников — о критике Шарипзянова агентами: меня удивляет, что молчат КХЛ и «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова агентов Шуми Бабаева и Алёши Пилко, которые раскритиковали капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Напомним, защитник омского клуба выразил мнение, что агенты слишком завышают контрактные требования и затрудняют переговоры между «Авангардом» и лидерами клуба, являющимися их клиентами.

«Мне обидно за капитана «Авангарда» Шарипзянова. Я так понимаю, он не смог спокойно смотреть на то, как его партнёры разбегаются, а команда распадается. Он поделился своими переживаниями в интервью, чем вызвал огонь на себя. Посыпались ругательства. На мой взгляд, некрасиво, что в данной ситуации молчит сам «Авангард». Капитан, получается, бросился на амбразуру, сделал работу за клуб, его руководителя, пресс-службу — а в ответ тишина. Где, в конце концов, Познер, которому недавно заказывали лирический фильм про «Авангард»? Или всех в Омске этот бардак устраивает? А ещё меня удивляет, что молчит КХЛ.

В прессе у нас постоянно призывают брать пример с НХЛ — по делу, а иногда и без дела. Если правильно понимаю, в НХЛ такие ситуации невозможны, там за чистотой лиги и звёзд внимательно следят, а любому агенту за удар по их имиджу, а значит, и по бизнесу, сразу выпишут «волчий билет». А у нас вседозволенность. Те же агенты в КХЛ, судя по их интервью, считают себя президентами лиги и клубов в одном флаконе. Знают всё — кого увольнять, как тренировать, кому с кем играть, скольких легионеров допускать, куда вести лигу, сборные и весь мировой хоккей. Смешно. Ладно бы ещё так «шуршали» только российские ребята, так нет — Россию громогласно учит хоккейной жизни даже агент из страны НАТО. Так вести бизнес в нынешней политической ситуации можно только благодаря нашей русской доброте и расхлябанности. Рисковый парень!

Что здесь могла бы сделать КХЛ? Надо как минимум проводить разъяснительную работу и с агентами, и с клубами, брать их на поруки, на испытательный срок. Или лиге, как и «Авангарду», тоже всё равно? Агенты имеют большое влияние на «Авангард», это мне стало ясно ещё в сентябре, когда одни, как Шарипзянов, пластались, а другие катались на полуспущенных. В принципе так прошёл весь этот сезон Омска, очень странный сезон. Как говорится, что посеяли…

Мне жаль игроков, они главные жертвы этой заварушки, их карьерами играют. Ребята, откройте глаза! В любом случае теперь с ещё большей симпатией буду следить за Шарипзяновым. На льду он проводит по полматча, ловит на себя шайбы, рубится, получает травмы. Теперь грязную работу Дамир выполнил и вне пределов площадки. Честный парень, настоящий капитан!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, агент Пилко сказал, что контракт Шарипзянову дали «за умение вылизывать языком нужных людей», а Бабаев назвал защитника «крысой». Шарипзянов недавно подписал с «Авангардом» новое трёхлетнее соглашение.