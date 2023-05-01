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Шуми Бабаев — о словах Шарипзянова: в мои времена игрок отхватил бы люлей

Шуми Бабаев — о словах Шарипзянова: в мои времена игрок отхватил бы люлей
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Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о словах капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова про переговоры команды с Сергеем Толчинским, Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.

«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.

Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Ещё и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».

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