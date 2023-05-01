Шуми Бабаев — о словах Шарипзянова: в мои времена игрок отхватил бы люлей

Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о словах капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова про переговоры команды с Сергеем Толчинским, Владимиром Ткачёвым и Арсением Грицюком.
«Мне непонятно, как игрок, который был капитаном команды, может высказываться в прессе по поводу моей работы и того, что делают игроки. Впервые сталкиваюсь с таким. Вы когда-нибудь слышали такое? Ладно про меня, а про игроков и сколько они денег просят? Ты вчера только с ними проливал пот и кровь. После таких слов в мои времена и на улице, и в командах игрок бы отхватил таких люлей. Мало бы не показалось. Для таких людей есть одно хорошее слово — крыса. Это очень некрасиво.
Стукачество никогда не красит спортсмена и хоккеиста. Ты забрал свои деньги — 65, 75, 80 — мы тебе хоть слово сказали? Я хоть раз выступил или мои игроки сказали, что Шарипзянов просит много? Забери хоть 100 — мне какая разница? Это не наши деньги. Ещё и капитан называется. В следующем году, кто будет играть с ним, ребята сильно задумаются, куда будет уходить информация из раздевалки. Человек сам подписал себе приговор», — приводит слова Бабаева «Спорт-экспресс».
- 1 мая 2023
-
16:49
-
16:46
-
16:30
-
16:14
-
15:59
-
15:38
-
15:32
-
15:25
-
15:21
-
15:15
-
15:09
-
14:55
-
14:42
-
14:35
-
14:24
-
14:17
-
14:02
-
13:34
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:47
-
12:44
-
12:39
-
12:33
-
12:27
-
12:20
-
12:16
-
12:06
-
11:54
-
11:44
-
11:28