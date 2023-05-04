Агент Воронкова: Дмитрий решил, что в следующем сезоне попробует свои силы в «Коламбусе»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в следующем сезоне будет выступать за «Коламбус». Об этом сообщило хоккейное агентство Winners со ссылкой на агента хоккеиста Александра Черных.

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в «Коламбус Блю Джекетс», — цитирует агента Черных агентство Winners.

Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс». «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.