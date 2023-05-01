Агент Воронкова: предложение из НХЛ было, окончательного решения он ещё не принял

Хоккейный агент Александр Черных, наряду с Юрием Николаевым представляющий в агентстве Winners интересы нападающего Дмитрия Воронкова, прокомментировал информацию об интересе клубов НХЛ к хоккеисту.
«Мы встречались с Димой, он ещё не принял окончательного решения. Ему будет сделано квалификационное предложение со стороны «Ак Барса». Предложение из НХЛ было, но решение, повторюсь, будет приниматься позже и им самим», — сказал Черных в эксклюзивном интервью обозревателям «Чемпионата» Павлу Панышеву и Александру Рожкову.
Напомним, в феврале 2023 года в СМИ появилась информация, согласно которой 22-летний хоккеист уже заключил соглашение с «Коламбус Блю Джекетс».
Воронков в текущем розыгрыше Кубка Гагарина за казанский клуб провёл 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.
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