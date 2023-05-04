Агент Воронкова назвал срок контракта Дмитрия с «Коламбусом»

Агент нападающего Дмитрия Воронкова Александр Черных рассказал о сроке контракта хоккеиста с «Коламбус Блю Джекетс».

«Контракт Воронкова с «Коламбусом» [заключён] на два года. Есть возможность его возвращения в Россию в случае, если он не будет проходить в состав», — приводит слова Черных ТАСС.

Напомним, сегодня, 4 мая, стало известно о заключении контракта 22-летнего хоккеиста с «Коламбус Блю Джекетс». Клуб из Соединённых Штатов Америки выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Всего хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.