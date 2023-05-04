«Дмитрий провёл выдающийся сезон в КХЛ». «Коламбус» подтвердил подписание Воронкова

«Коламбус Блю Джекетс» на своём сайте объявил о подписании двухлетнего контракта новичка с нападающим Дмитрием Воронковым.

«Дмитрий — большой, сильный нападающий, который может играть как в центре площадки, так и на фланге. Он провёл выдающийся сезон в КХЛ. Воронков — опытный игрок, который продемонстрировал способность забивать голы, играя в двустороннюю физическую игру. Мы считаем, что у него огромный потенциал, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде и продолжит своё развитие в составе клуба», — заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекялайнен.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Всего хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.