Черных: игра Воронкова в АХЛ? Если это будет действительно обоснованно, то он готов

Хоккейный агент Александр Черных объяснил желание Дмитрия Воронкова уехать в НХЛ и рассказал о подробностях его контракта с «Коламбус Блю Джекетс».

«В НХЛ Воронков сможет проявить себя в силовом плане, как и в КХЛ. Мы видим там наших игроков с другими габаритами, которые спокойно играют и не теряются. Например, когда я разговаривал с Артемием Панариным, он сказал, что главное — смотреть по сторонам, чтобы «электричка» не прилетела.

Дима принял решение ехать в НХЛ, потому что считает, что сейчас у него именно тот возраст, когда нужно попробовать себя в этой лиге. Дай бог, если у него получится, и он закрепится, но если нет, по крайней мере, он будет понимать, к чему стремиться.

Что ему обещают? Однозначно, он будет играть в этой команде, ему будет дан шанс. На обещания никто не рассчитывает. Если мы играем и всё нас устраивает, то отлично. Если нет, у нас есть возможность вернуться в Россию. АХЛ? Если это будет действительно обоснованно чем-то, то да, он готов, почему нет. Фактор россиянина Кирилла Марченко в команде? Да, это тоже имело большое значение при принятии решения. Языковой барьер? Я думаю, как бы с английским языком ни было у человека, когда он в ту среду погружается, всё равно нужно время для адаптации.

У Димы будет стандартный двухлетний контракт новичка. Играть в НХЛ — его мечта. Скорее всего сегодня вечером мы подпишем контракт, как только получим документы, и, наверное, на днях «Коламбус» объявит официально. А дальше уже будем смотреть за игрой Димы и надеяться, что он сделал правильный шаг и всё у него получится», — сказал Черных в интервью Metaratings.ru.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Всего хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков.

Ранее Черных рассказал, что если Воронков не будет проходить в состав «Коламбуса», у него будет возможность уехать в Россию.