«Спасибо за всё, Дима!» «Ак Барс» трогательно попрощался с Воронковым

«Ак Барс» трогательно попрощался с нападающим Дмитрием Воронковым. Форвард решил продолжить карьеру в Северной Америке и подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение хоккеиста с «Блю Джекетс» рассчитано на два года.

Пресс-служба «Ак Барса» подготовила видеоролик с моментами игры нападающего за казанский клуб.

Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс» Посмотреть видео можно в официальной группе Вконтакте клуба.

«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! Настоящий боец во всех смыслах этого слова. Спасибо за всё, Дима!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.