«Спасибо за всё, Дима!» «Ак Барс» трогательно попрощался с Воронковым

«Ак Барс» трогательно попрощался с нападающим Дмитрием Воронковым. Форвард решил продолжить карьеру в Северной Америке и подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение хоккеиста с «Блю Джекетс» рассчитано на два года.
Пресс-служба «Ак Барса» подготовила видеоролик с моментами игры нападающего за казанский клуб.
Права на видео принадлежат ХК «Ак Барс» Посмотреть видео можно в официальной группе Вконтакте клуба.
«Благодарим за игру, самоотдачу и незабываемые эмоции. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере! Настоящий боец во всех смыслах этого слова. Спасибо за всё, Дима!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.
В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за казанский клуб 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в КХЛ 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте НХЛ 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.
- 5 мая 2023
-
15:05
-
14:50
-
14:20
-
13:50
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:25
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:05
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
08:50
-
08:31
-
08:16
-
08:00
-
07:53
-
07:36
-
07:25
-
07:10
-
06:50
-
06:20
-
06:18
-
06:11
-
05:57
-
04:44
- 4 мая 2023
-
23:38
-
23:13