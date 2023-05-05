Форвард СКА Поляков прокомментировал первую заброшенную шайбу в составе сборной России

Нападающий сборной «Россия 25» Николай Поляков прокомментировал свою первую забитую шайбу в составе национальной команды. Она залетела в ворота сборной Казахстана в матче «Qazaqstan Hockey Open».

На момент написания новости это единственная шайба в матче. Командам ещё предстоит провести третий период.

«Первый гол за сборную? Спасибо большое, очень рад, что получилось забить. Работаем в штатном режиме, стараемся. Забросили на последних секундах большинства? Тренер сказал бросать со всех позиций. Накатили, а я дал её туда.

Во втором периоде мы очень хорошо накладываем смены. Часто зажимали соперника в чужой зоне, поэтому у Казахстана было мало пространства в нашей», — сказал Поляков в видео, опубликованном в телеграм-канале Хоккей России.