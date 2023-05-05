Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с командой Казахстана

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Казахстана. Встреча состоится сегодня, 5 мая, в Астане. Начало матча — в 16:30 мск.
Состав сборной России:
Серебряков (Исаев);
Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;
Мисюль — Федотов, Зыков — Бардаков — Мичков;
Камалов — Пашнин, Бучельников — Воробьёв — Порядин;
Карпухин — Поляков, Джиошвили — Зинченко — Кара.
Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.
Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.
- 5 мая 2023
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