Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с командой Казахстана

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Казахстана. Встреча состоится сегодня, 5 мая, в Астане. Начало матча — в 16:30 мск.

Состав сборной России:

Серебряков (Исаев);

Никишин — Елесин, Хуснутдинов — Глотов — Хайруллин;

Мисюль — Федотов, Зыков — Бардаков — Мичков;

Камалов — Пашнин, Бучельников — Воробьёв — Порядин;

Карпухин — Поляков, Джиошвили — Зинченко — Кара.

1XBET Qazaqstan Hockey Open. Qazaqstan Hockey Open 1XBET Qazaqstan Hockey Open. Qazaqstan Hockey Open 05 мая 2023, пятница. 16:30 МСК Казахстан Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.