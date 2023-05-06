Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч со сборной Беларуси

Стал известен состав сборной «Россия 25» на предстоящий матч со сборной Беларуси. Встреча состоится сегодня, 6 мая, в Астане. Начало матча — в 14:00 мск.

Состав сборной России:

Исаев (Серебряков);

Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Мисюль, Бучельников — Чивилёв — Мичков;

Карпухин — Гребенщиков, Джиошвили — Зинченко — Яремчук.

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Всего за две недели команда сыграет семь матчей с белорусами — в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2. Вчерашний матч со сборной Казахстана в Астане закончился победой сборной «России 25» со счётом 3:0.

Напомним, в окончательный состав «России 25» на майское турне по городам России, Казахстана и Беларуси вошли 19 представителей СКА: два вратаря, семь защитников и 10 нападающих.