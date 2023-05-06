Матвея Мичкова котируют под пятым номером в топ-12 драфта НХЛ-2023 — TSN

Нападающий команды СКА (Санкт-Петербург) Матвей Мичков занял пятое место в топ-12 предстоящего драфта НХЛ-2023 по версии TSN. В рейтинге присутствует 12 игроков, итоговый на 80+ хоккеистов будет представлен в июне.
«Мичков не сможет играть в Национальной хоккейной лиге как минимум до сезона-2026/2027 из-за своего действующего контракта с командой Континентальной хоккейной лиги СКА. Санкции в отношении российского хоккея не позволили скаутам следить за Матвеем пристально, так же интенсивно, как за другими спортсменами.
Мичков — потенциальная суперзвезда НХЛ, но у ряда команд возникают различные опасения. Вероятно, котировки в его отношении снизятся, но пока никто не может утверждать, насколько именно», — сказано в сообщении.
Первые четыре места заняли Коннор Бедард (канадец, «Реджайна Пэтс», WHL) Адам Фантилли (канадец, университет Мичигана), Уилл Смит (американец, программа USNTDP), Лео Карлссон (швед, «Эребру»).
- 6 мая 2023
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