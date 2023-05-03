Р. Ротенберг: Мичков добавил, физически стал сильнее, уже готов играть на уровне сборной

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над сборной Беларуси (6:2) и оценил игру нападающего Матвея Мичкова.

«Отдельная благодарность болельщикам, фантастическая атмосфера, две игры прошли на кураже, поддерживали команду. Огромная благодарность губернатору Челябинской области, всем партнёрам. Сумасшедшие эмоции, полные трибуны, атмосфера сборной здесь – просто фантастика для любого хоккеиста, тренера. Благодарны каждому болельщику. Говорили с командой перед играми о том, что есть люди, которые приходят только на одну игру сборной России, надо порадовать каждого, кто приходит на трибуны, с таким настроем мы играли эти матчи.

Благодарность ребятам, сыграли с первых секунд с самоотдачей, не так просто играть два матча подряд. Сильный соперник, это командная победа. Игра складывалась не так просто, соперник играет на контратаках, у них хорошие ребята, сильные вратари.

Мичков обладает чувством гола, навыками сильного нападающего, который может реализовать свои моменты. Он добавил, физически стал сильнее, уже готов играть на таком уровне. Мы с ним продолжаем работать дальше, он может играть ещё ярче.

Не забили «5х3»? Есть над чем работать, не бывает идеальной игры, нужно улучшать детали. Большинство требует отдельного подхода, будем это тренировать и обязательно улучшим.

Вся команда сыграла самоотверженно, Карпухин тоже сыграл отлично перед домашними болельщиками. Он проявил себя с лучшей стороны, бился за команду, защищал партнёров. Так и надо, мы играем друг за друга. Отличная игра», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.