Агент Марушева объяснил причину возвращения хоккеиста в КХЛ

Шуми Бабаев, агент российского нападающего команд системы «Вегас Голден Найтс» Максима Марушева, высказался о возвращении хоккеиста в Континентальную хоккейную лигу спустя два сезона.

«Знаю, что несколько ребят точно вернутся в Россию. В этом нет ничего страшного, если игроки из НХЛ возвращаются в КХЛ. Шанс вернуться есть всегда, главное — играть и показывать результат.

Что касается моего клиента Максима Марушева, то клуб не выполнил обязательств. Мы договаривались об одном, но Максима так и не подняли в основную команду «Вегаса». После первого сезона должны были это сделать. Более того, его начали ставить в четвёртое звено, где играют одни тафгаи, о каком прогрессе может идти речь?

Поэтому решили вернуться на родину. Хоккеист принадлежит «Ак Барсу», посмотрим, как клуб решит. Может, в системе Казани останется или будут ещё варианты», — приводит слова Бабаева Legalbet.