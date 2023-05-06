Агент Марушева объяснил причину возвращения хоккеиста в КХЛ

Шуми Бабаев, агент российского нападающего команд системы «Вегас Голден Найтс» Максима Марушева, высказался о возвращении хоккеиста в Континентальную хоккейную лигу спустя два сезона.
«Знаю, что несколько ребят точно вернутся в Россию. В этом нет ничего страшного, если игроки из НХЛ возвращаются в КХЛ. Шанс вернуться есть всегда, главное — играть и показывать результат.
Что касается моего клиента Максима Марушева, то клуб не выполнил обязательств. Мы договаривались об одном, но Максима так и не подняли в основную команду «Вегаса». После первого сезона должны были это сделать. Более того, его начали ставить в четвёртое звено, где играют одни тафгаи, о каком прогрессе может идти речь?
Поэтому решили вернуться на родину. Хоккеист принадлежит «Ак Барсу», посмотрим, как клуб решит. Может, в системе Казани останется или будут ещё варианты», — приводит слова Бабаева Legalbet.
- 6 мая 2023
-
22:10
-
22:00
-
21:35
-
21:05
-
20:50
-
20:30
-
19:55
-
19:32
-
18:50
-
18:09
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
17:16
-
17:03
-
16:33
-
16:28
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:40
-
14:20
-
14:01
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:10
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:45