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КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку прошедшего регулярного чемпионата

КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку прошедшего регулярного чемпионата
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Пресс-служба КХЛ назвала номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА, Александр Радулов из «Ак Барса».

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и может стать четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах.

Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.

Напомним, церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 18 мая 2023 года.

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