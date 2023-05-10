КХЛ назвала номинантов на приз самому ценному игроку прошедшего регулярного чемпионата

Пресс-служба КХЛ назвала номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Дмитрий Яшкин и Александр Никишин из СКА, Александр Радулов из «Ак Барса».
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и может стать четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.
Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах.
Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.
Напомним, церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 18 мая 2023 года.
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