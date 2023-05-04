КХЛ представила номинантов на приз лучшему новичку сезона-2022/2023

Континентальная хоккейная лига представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023. Обладатель приза имени Алексея Черепанова определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Никита Гребёнкин («Амур»), Богдан Конюшков («Торпедо») и Степан Никулин («Локомотив»).
Прошедший сезон Гребёнкин начал в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур». За хабаровчан нападающий провёл 45 матчей, в которых набрал 26 очков и стал одним из лучших бомбардиров команды в сезоне. В сезоне Гребёнкин признавался лучшим новичком января и дважды — лучшим новичком недели.
В течение всего сезона Конюшков был одним из лидеров чемпионата по игровому времени и проценту точных передач. Защитник в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ в составе «Дизеля», а до этого выступал в НМХЛ. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. По ходу сезона Конюшков признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда.
Среди всех новичков Никулин показал лучшую результативность. Особенно стоит отметить, что Никулин смог сделать это в команде с высочайшей внутренней конкуренцией за место в составе. По ходу сезона он признавался лучшим новичком декабря и трижды — лучшим новичком недели.
Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 18 мая 2023 года.
- 4 мая 2023
-
11:12
-
11:05
-
10:50
-
10:30
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
08:45
-
08:31
-
08:15
-
07:36
-
07:30
-
07:04
-
05:49
-
04:40
-
03:30
- 3 мая 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:12
-
22:45
-
22:34
-
22:18
-
22:05
-
21:37
-
21:27
-
21:13
-
21:05
-
20:38
-
20:25
-
20:22
-
20:09
-
20:06
-
19:55
-
19:50