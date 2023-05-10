Бывший голкипер СКА: Яшкин был физически не готов к плей-офф

Заслуженный тренер России и бывший голкипер СКА Сергей Черкас считает, что нападающему СКА Дмитрию Яшкину в серии с ЦСКА травма помешала показать свой хоккей, а лидеры петербургского клуба не смогли проявить себя.

«Насчёт травм — мы не знаем. Говорят, что Яшкин с повреждением играл, может, у Гусева что-то случилось. Мы точно видим только происходящее на льду. А тут очевидно, что Яшкин был физически не готов к плей-офф.

У ЦСКА были лидеры, способные на себя взять игру, а у СКА их не нашлось. Была команда, много средних игроков, которые вроде старались, пытались, но чтобы кто-то вышел и доминировал, повёл вперед — такого мы не увидели. Попытаться приобрести таких лидеров и есть главная задача на трансферном рынке? Я думаю — да. Будут искать. И надеяться, что игроки, которые сейчас есть у СКА, тоже превратятся в настоящих лидеров и поведут за собой команду», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

Напомним, в финале Западной конференции ЦСКА обыграл СКА со счётом 4-2 и впоследствии стал обладателем Кубка Гагарина. Яшкин получил травму во втором матче серии второго раунда плей-офф с «Торпедо».