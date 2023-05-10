«Всё возможно». Запасной голкипер «Торонто» — о камбэке с 0-3 в серии с «Флоридой»

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл, который займёт место в воротах в четвёртом матче с «Флоридой Пантерз» прокомментировал возможный камбэк канадского клуба со счёта 0-3 в серии. Напомним, основной вратарь «кленовых листьев» Илья Самсонов пропустит матч из-за травмы.

«Прямо сейчас всё идёт своим чередом. У нас есть время на размышление. Сейчас нужно положиться на то, что сделал я и команда.

Пока мы верим в свои силы, я думаю, здесь возможно всё. У нас отличная команда, и самое главное сейчас — это вера. Я верю, что «Торонто» сможет вернуться в серию», — приводит слова Уолла TSN.

Четвёртый матч в серии розыгрыша Кубка Стэнли состоится на льду «Флориды Пантерз» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.