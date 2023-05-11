Макдэвид подрался с Пьетранджело после грязного удара клюшкой наотмашь по рукам Драйзайтлю

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

За полторы минуты до конца матча защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело рубанул клюшкой по рукам звёздного нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля, едва не угодив немцу по лицу. За партнёра по команде моментально вступился Коннор Макдэвид, который набросился на защитника, но драке не дали состояться вмешавшиеся лайнсмены. За свой грязный удар Пьетранджело был удалён до конца матча.

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Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.