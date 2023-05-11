Защитник «Вегаса» влетел в борт, пытаясь провести силовой приём против Костина

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В одном из эпизодов игры защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд хотел провести силовой приём на российском форварде Климе Костине, но угодил от россиянина прямиком в борт.

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В составе победителей отличились Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм, Райан Ньюджент-Хопкинс. Российской нападающий Клим Костин отдал один голевой пас.

Единственную шайбу в составе гостей забросил Николя Руа. Его гол стал последним в матче. Российский форвард Иван Барбашёв результативными действиями не отметился.