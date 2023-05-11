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«Эдмонтон» и «Вегас» на двоих набрали 111 штрафных минут в четвёртом матче серии

«Эдмонтон» и «Вегас» на двоих набрали 111 штрафных минут в четвёртом матче серии
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Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Встреча изобиловала грубостями и потасовками особенно во второй половине третьего периода. Арбитры встречи выписали шесть 10-минутных дисциплинарных штрафов, два пятиминутных удаления за драку и одно удаление до конца матча за грубый удар клюшкой в исполнении защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело по рукам немецкому форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
11 мая 2023, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Бьюгстад (Костин) – 06:46 (5x5)   2:0 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 07:38 (5x4)   3:0 Экхольм (Драйзайтль, Ямамото) – 13:30 (5x5)   4:0 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Нурс) – 34:45 (5x5)   4:1 Руа (Каррье, Теодор) – 45:58 (5x5)

Отметим, что не первый раз в этой серии команды зарабатывают много штрафных минут. Во втором матче серии на двоих команды набрали 124 штрафные минуты.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
07 мая 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 02:21 (5x4)   0:2 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Хайман) – 07:01 (5x4)   0:3 Макдэвид – 11:11 (4x5)   0:4 Драйзайтль (Ямамото, Хайман) – 16:17 (5x5)   0:5 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 31:43 (5x4)   1:5 Барбашёв (Стоун) – 41:36 (5x5)

Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.

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