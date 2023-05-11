«Эдмонтон» и «Вегас» на двоих набрали 111 штрафных минут в четвёртом матче серии

Завершился четвёртый матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Встреча изобиловала грубостями и потасовками особенно во второй половине третьего периода. Арбитры встречи выписали шесть 10-минутных дисциплинарных штрафов, два пятиминутных удаления за драку и одно удаление до конца матча за грубый удар клюшкой в исполнении защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело по рукам немецкому форварду «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

Отметим, что не первый раз в этой серии команды зарабатывают много штрафных минут. Во втором матче серии на двоих команды набрали 124 штрафные минуты.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.