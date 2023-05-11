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«Это не хоккей». Макдэвид ожидает дисквалификации Пьетранджело за удар клюшкой Драйзайтля

«Это не хоккей». Макдэвид ожидает дисквалификации Пьетранджело за удар клюшкой Драйзайтля
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело должен быть дисквалифицирован за грязный удар клюшкой форварда Леона Драйзайтля. Защитник получил удаление до конца матча, а за партнёра по команде на льду вступился Макдэвид.

«Это было явное намерение причинить вред. Время, счёт, — всё это сыграло роль. Он размахнулся из-за своей головы и рубанул клюшкой прямо под подбородок Леона. Я бы хотел, чтобы что-то подобное было наказано дисквалификацией. Это не хоккей», — цитирует Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети.

Напомним, в прошедшем матче «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 и сравнял счёт в серии 2-2. По итогам матча команды заработали 111 штрафных минут.

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