«Это не хоккей». Макдэвид ожидает дисквалификации Пьетранджело за удар клюшкой Драйзайтля

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело должен быть дисквалифицирован за грязный удар клюшкой форварда Леона Драйзайтля. Защитник получил удаление до конца матча, а за партнёра по команде на льду вступился Макдэвид.

«Это было явное намерение причинить вред. Время, счёт, — всё это сыграло роль. Он размахнулся из-за своей головы и рубанул клюшкой прямо под подбородок Леона. Я бы хотел, чтобы что-то подобное было наказано дисквалификацией. Это не хоккей», — цитирует Макдэвида журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети.

Напомним, в прошедшем матче «Эдмонтон» одержал победу со счётом 4:1 и сравнял счёт в серии 2-2. По итогам матча команды заработали 111 штрафных минут.