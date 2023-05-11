Овечкин: очень сильно мечтаю о клюшке Бобби Халла, видимо, надо её покупать где-то
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какую клюшку мечтает получить в свою коллекцию.
«Когда я побил рекорд Горди Хоу, мне подарили клюшку с автографами из 70-го года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Хоу, и мне его подарили.
А так ещё очень сильно мечтал о клюшке Бобби Халла. Ну, к сожалению, сейчас этого (подарка), скорее всего, не произойдёт, и надо её покупать где-то», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»
Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов с показателем полезности «-16».
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