Овечкин: очень сильно мечтаю о клюшке Бобби Халла, видимо, надо её покупать где-то

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, какую клюшку мечтает получить в свою коллекцию.

«Когда я побил рекорд Горди Хоу, мне подарили клюшку с автографами из 70-го года, по моему, когда была серия Канада — США. Я мечтал просто об автографе Хоу, и мне его подарили.

А так ещё очень сильно мечтал о клюшке Бобби Халла. Ну, к сожалению, сейчас этого (подарка), скорее всего, не произойдёт, и надо её покупать где-то», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!»

Напомним, в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 73 матча, в которых забросил 42 шайбы и отдал 33 голевые передачи, набрав в общей сложности 75 результативных баллов с показателем полезности «-16».