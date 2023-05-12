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Сборная «Россия 25» одержала волевую победу в матче с Беларусью

Сборная «Россия 25» одержала волевую победу в матче с Беларусью
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Cегодня, 12 мая, в Ледовом дворце Тулы прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 4:1.

Счёт в матче открыли хоккеисты Беларуси: отличился Виталий Пинчук с передач Романа Горбунова и Сергея Сапего. Дальше в матче забивали лишь игроки сборной «Россия 25»: шайбы на свой счёт записали Захар Бардаков, Павел Порядин, Валентин Зыков и Иван Зинченко.

Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4, четвёртая встреча осталась за россиянами — 5:1. Следующий матч между командами состоится завтра, 13 мая.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
12 мая 2023, пятница. 19:00 МСК
Россия 25
Окончен
4 : 1
Беларусь
0:1 Пинчук (Горбунов, Сапего) – 08:07 (5x4)   1:1 Бардаков (Зыков) – 11:09   2:1 Порядин (Никишин, Хайруллин) – 31:01 (5x4)   3:1 Зыков (Бардаков, Воробьёв) – 36:35 (5x4)   4:1 Зинченко (Гребенщиков, Камалов) – 55:45 (en)
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