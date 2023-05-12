Сборная «Россия 25» одержала волевую победу в матче с Беларусью

Cегодня, 12 мая, в Ледовом дворце Тулы прошёл матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Финальная сирена зафиксировала победу домашней команды со счётом 4:1.
Счёт в матче открыли хоккеисты Беларуси: отличился Виталий Пинчук с передач Романа Горбунова и Сергея Сапего. Дальше в матче забивали лишь игроки сборной «Россия 25»: шайбы на свой счёт записали Захар Бардаков, Павел Порядин, Валентин Зыков и Иван Зинченко.
Всего за две недели «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами — в Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. Первые матчи со сборной Беларуси в Челябинске закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2, в третьем матче на турнире в Казахстане команда Беларуси обыграла соперника со счётом 7:4, четвёртая встреча осталась за россиянами — 5:1. Следующий матч между командами состоится завтра, 13 мая.
- 12 мая 2023
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