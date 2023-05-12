Роман Ротенберг определился с капитаном сборной «Россия 25» на матч с Беларусью 13 мая
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Защитник сборной «Россия 25» Александр Никишин станет капитаном команды в завтрашней (13 мая) игре с командой Беларуси. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Роман Ротенберг.
«У нас будет капитаном Александр Никишин, который заслужил эту роль. Он весь сезон, всю карьеру к этому шёл. Это большая честь – быть капитаном сборной России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Александр Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах за СКА из Санкт-Петербурга.
Матч между сборными «Россия 25» и Беларуси состоится завтра, 13 мая. Он вновь пройдёт в Туле, а затем команды встретятся в двухматчевом противостоянии в Минске.
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