Роман Ротенберг определился с капитаном сборной «Россия 25» на матч с Беларусью 13 мая

Защитник сборной «Россия 25» Александр Никишин станет капитаном команды в завтрашней (13 мая) игре с командой Беларуси. Об этом сообщил главный тренер российской сборной Роман Ротенберг.

«У нас будет капитаном Александр Никишин, который заслужил эту роль. Он весь сезон, всю карьеру к этому шёл. Это большая честь – быть капитаном сборной России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Александр Никишин стал лучшим бомбардиром-защитником регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрав 55 (11+44) очков в 65 матчах за СКА из Санкт-Петербурга.

Матч между сборными «Россия 25» и Беларуси состоится завтра, 13 мая. Он вновь пройдёт в Туле, а затем команды встретятся в двухматчевом противостоянии в Минске.