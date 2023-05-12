Бардаков пропустит ближайший матч сборной «Россия 25» из-за травмы

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о состоянии здоровья капитана команды Захара Бардакова после матча с Беларусью (4:1). Бардаков получил травму в эпизоде со своим одноклубником по СКА Степаном Фальковским.
«К сожалению, капитан наш выбыл (Захар Бардаков. – Прим. «Чемпионата»), уехал в больницу на обследование. Это говорит о том, что очень серьёзный накал в игре, очень серьёзный соперник, отличная команда. С ней очень интересно играть.
Квартальнов сказал, что там даже не было удаления? Я посмотрел этот эпизод, там было удаление 100-процентное. Фальковский давно не играл. Он, видимо, выбыл из тонуса, ему было тяжело войти в игру. Когда Бардаков уже отвернулся, Фальковский ударил его шлагбаумом в шею. Возможно, Захар получил сотрясение. Это хоккей, мужская работа, трус не играет в хоккей. Следующая игра будет ещё сложнее, больше эмоций, потому что Дмитрий Вячеславович очень хочет победить, а мы должны сделать всё, чтобы самим победить.
Насколько всё серьёзно с Бардаковым? Тяжело сказать, диагноза нет, но следующую игру он точно пропустит, а дальше посмотрим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 мая 2023
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