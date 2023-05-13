«Это очень тяжело и обидно». Мэттьюс — о вылете «Торонто» из плей-офф НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс разочарован вылетом из плей-офф. В пятом матче серии с «Торонто» хоккеисты «Мейпл Лифс» уступили со счётом 2:3 в овертайме и проиграли серию со счётом 1-4.

«Это очень тяжело. Я просто осматриваю раздевалку… каждый парень здесь сражался друг за друга, работал друг за друга. Это самая сплочённая команда, в которой я играл за свои семь лет. В нашей команде были замечательные игроки и отличные товарищи по команде. Очевидно, обидно вылетать вот так и не получить возможности ещё раз попробовать выиграть Кубок со всеми этими парнями», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.

Напомним, в этом году «Торонто» впервые за 19 лет прошёл первый раунд плей-офф НХЛ.