«Отработал каждый пенни». Бобровский спас 50 (!) раз и вытащил «Флориду» в финал Востока

Серия с «Флоридой» не заладилась для «Торонто» с самого начала. «Мэйпл Лифс» не просто мгновенно оказались в роли догоняющих – они рисковали схватить «сухое» поражение. И хотя этого не случилось, команда Шелдона Кифа всё равно выпала из борьбы за Кубок Стэнли. Победа в четвёртом матче не отменила, а лишь отсрочила вылет канадцев – он состоялся в пятой встрече.

Плачевное положение «кленовых листьев» не заставило их искать счастье у чужих ворот. Напротив, «Торонто» прижался к своим, за что, впрочем, очень быстро поплатился. К четвёртой минуте «Флорида» вела по броскам в створ 6-1, а седьмой пришёлся точно в цель. На излёте большинства «Пантерз» расчертили незамысловатую комбинацию, в завершении которой Аарон Экблад исполнил мощнейший щелчок. Вратарь Джозеф Уолл коснулся шайбы, однако остановить её не сумел.

Два удаления «Флориды» позволили «Торонто» перевести игру на противоположную половину. Но звёздные нападающие не придумали ничего, что бы заставило Сергея Бобровского занервничать, а с заурядными бросками из сомнительных позиций голкипер «пантер» справлялся уверенно. Как и соперники, его партнёры не изобретали велосипед – зато отличались несравненным напором. Когда шайба затрепыхалась в средней зоне, игроки «Флориды» подхватили её и залихватски побежали вперёд. Тем временем хоккеисты «Торонто» без борьбы откатились и со стороны наблюдали за тем, как счёт увеличивается до 2:0.

Во второй двадцатиминутке «Пантерз» снова истязали оборону противников, но добиться взятия ворот не удалось, а если не забиваешь ты, то забивают тебе. Старый хоккейный закон привёл в действие Морган Райлли; именно его коварный наброс застал Бобровского врасплох. Под занавес отрезка «Торонто» забил ещё, вот только судьи отменили гол после продолжительной консультации. При этом на телевизионных повторах очевидно, что шайба всё же побывала за ленточкой.

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Такой несчастный случай повлиял на «Торонто» благотворно. После перерыва «Мэйпл Лифс» значительно увеличили бросковую активность и собственное присутствие в чужой зоне. Атаки, как и обычно, носили слишком импровизационный и индивидуалистический характер. За пять минут до финиша это сработало: проход Вильяма Нюландера по правому краю закончился броском в ближний угол, и судя по реакции Бобровского, он сам не понял, как мог пропустить.

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Тем не менее, для Сергея и его команды всё закончилось хорошо. За четыре минуты до окончания овертайма он совершил 50-й сэйв в матче и запустил контрвыпад. Ник Казинс в неспешном стиле поставил точку в матче и серии. «Флорида» прорубает окно в финал Восточной конференции, где встретится с «Каролиной».

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«Он отработал каждый пенни», — пишет о самом высокооплачиваемом вратаре НХЛ болельщик Сэм Голуб. Кэпхит Бобровского составляет $ 10 млн. «Это особенное чувство – играть в столице хоккея. Ещё более особенно победить здесь», — подвёл итоги матча сам вратарь.