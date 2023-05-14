Нападающий сборной Казахстана сломал руку и больше не сыграет на ЧМ

Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов в стартовом матче на чемпионате мира – 2023 в Риге против Норвегии (4:3 по буллитам) получил перелом правой руки и досрочно завершил выступление на турнире, сообщает Шайба.kz.

Эпизод произошёл на второй минуте первого периода. Форвард сборной Норвегии Кристиан Косастуль провёл мощный силовой приём против Асетова, после чего тот отправился в раздевалку. 26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за «Барыс» в КХЛ.

В групповом турнире чемпионата мира сборная Казахстана проведёт ещё шесть матчей. Ближайшая игра против Чехии состоится 14 мая на «Арене-Рига». Начало встречи в 20:20 по московскому времени. Чехия в своём первом матче на турнире обыграла Словакию 3:2.