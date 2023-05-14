Нападающий сборной Казахстана сломал руку и больше не сыграет на ЧМ
Поделиться
Нападающий сборной Казахстана Алихан Асетов в стартовом матче на чемпионате мира – 2023 в Риге против Норвегии (4:3 по буллитам) получил перелом правой руки и досрочно завершил выступление на турнире, сообщает Шайба.kz.
Эпизод произошёл на второй минуте первого периода. Форвард сборной Норвегии Кристиан Косастуль провёл мощный силовой приём против Асетова, после чего тот отправился в раздевалку. 26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за «Барыс» в КХЛ.
В групповом турнире чемпионата мира сборная Казахстана проведёт ещё шесть матчей. Ближайшая игра против Чехии состоится 14 мая на «Арене-Рига». Начало встречи в 20:20 по московскому времени. Чехия в своём первом матче на турнире обыграла Словакию 3:2.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
02:55
-
02:39
- 13 мая 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:10
-
19:37
-
19:21
-
18:52
-
18:35
-
18:06
-
17:08
-
16:58
-
16:21
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
13:50
Партнерский контент