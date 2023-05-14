Швейцария впервые за 84 года начала чемпионат мира с двух сухих побед
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Сборная Швейцарии впервые за 84 года начала чемпионат мира с двух побед, не пропустив ни одной шайбы, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея. В сегодняшнем матче с Норвегией команда победила со счётом 3:0. В предыдущей игре Швейцария была сильнее Словении 7:0.
В 1939 году Швейцария в первом матче одержала победу над сборной Латвии 12:0, во втором матче — над сборной Югославии 23:0. В итоге швейцарцы заняли третье место на чемпионате мира, но стали лучшими на европейском континенте. В матче за третье место чемпионата мира и за звание чемпиона Европы Швейцария одолела сборную Чехословакии 2:0. Чемпионом мира стала сборная Канады.
В следующей игре Швейцария сыграет с Казахстаном 16 мая.
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