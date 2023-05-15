Пол Морис — о Бобровском: Сергей был лучшим вратарём каждую ночь серии с «Торонто»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис считает, что причины улучшения игры вратаря команды Сергея Бобровского больше связаны с психологией, нежели с физической кондицией.

«Я думаю, что вы видите уверенного в себе Сергея Бобровского. Он причина наших побед. Сергей знает, что он вернулся и каждую ночь серии с «Торонто» был лучшим вратарём», — приводит слова Мориса The Hockey News.

В пятом матче серии с «Торонто» российский вратарь отразил 50 бросков. Бобровский установил рекорд «Флориды» по количеству сейвов в матчах, в которых существовала потенциальная вероятность выиграть серию. Предыдущий рекорд принадлежал Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил в таком матче 39 спасений.

В финале Восточной конференции Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».