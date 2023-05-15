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Сергей Бобровский похвалил защитников «Флориды»

Сергей Бобровский похвалил защитников «Флориды»
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался об игре защитников команды в матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Одной из главной слабостей в игре 34-летнего россиянина был его контроль подбора. Он продолжает усовершенствовать навыки в этом компоненте, но ущерб от возможных ошибок снижают хоккеисты «Пантерз».

«Они очень хорошо подчищают перед воротами, блокируют броски в нужный момент, позволяют мне видеть шайбу и контролировать её. Мы определённо преуспели в этом вместе, и весело быть частью этой раздевалки», — приводит слова Бобровского The Hockey News.

Отметим, что Сергей Бобровский сделал 50 спасений в пятом матче серии с «Торонто» (3:2, 4-1), выведя свою команду в плей-офф Восточной конференции. Там «Пантерз» встретятся с «Каролиной Харрикейнз».

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