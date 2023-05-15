Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью
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Cегодня, 15 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:10 мск.
Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
15 мая 2023, понедельник. 19:10 МСК
Беларусь
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав сборной «Россия 25»:
Николаев (Исаев);
Никишин — Пашнин, Порядин — Воробьёв — Хайруллин;
Педан — Федотов, Зыков — Глотов — Поляков;
Карпухин — Елесин, Джиошвили — Зинченко — Гребенщиков;
Камалов — Мичков, Яремчук — Чивилёв — Петров.
Анисимов, Смирнов.
В противостоянии между сборной «Россия 25» и Беларуси осталось провести два матча, оба пройдут на «Чижовка-Арене» в Минске. Второй состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из шести матчей с командой Дмитрия Квартальнова.
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