Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с Беларусью

Cегодня, 15 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске пройдёт матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Стартовый свисток прозвучит в 19:10 мск.

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной 15 мая 2023, понедельник. 19:10 МСК Беларусь Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав сборной «Россия 25»:

Николаев (Исаев);

Никишин — Пашнин, Порядин — Воробьёв — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Глотов — Поляков;

Карпухин — Елесин, Джиошвили — Зинченко — Гребенщиков;

Камалов — Мичков, Яремчук — Чивилёв — Петров.

Анисимов, Смирнов.

В противостоянии между сборной «Россия 25» и Беларуси осталось провести два матча, оба пройдут на «Чижовка-Арене» в Минске. Второй состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из шести матчей с командой Дмитрия Квартальнова.