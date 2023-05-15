Форвард «Нью-Джерси» Шарангович рассказал, где будет готовиться к новому сезону НХЛ
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Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович рассказал, что будет готовиться к новому сезону в Национальной хоккейной лиге у себя на родине.
«Где буду готовиться к следующему сезону? Вернусь домой в Беларусь. Родители ещё не видели моего сына, а ему уже исполнилось пять месяцев. Они сказали, что мы с женой можем не приезжать и просто отправить сына в Беларусь (смеётся).
Что для меня значит стать отцом? Мне очень сложно выразить эти эмоции на английском. Я могу говорить о хоккее, но об этом сложнее. В любом случае это очень классно», — приводит слова Шаранговича пресс-служба «Нью-Джерси» на официальном сайте.
«Дэвилз» в нынешнем сезоне дошли до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где проиграли «Каролине Харрикейнз» (4-1).
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