Три хоккеиста присоединились к сборной Беларуси перед матчем с «Россией 25»

Нападающие Илья Усов, Вадим Мороз и Александр Скоренов накануне, 14 мая, прибыли в расположение сборной Беларуси. Сегодня, 15 мая, команде предстоит провести домашний матч со сборной «Россия 25». Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

Мороз и Скоренов 3 мая покинули расположение сборной по решению медицинского штаба. Сейчас они в строю и готовы помочь команде. Илья Усов провел прошлый сезон в составе «Сиракьюз», фарм-клуба «Тампы» из АХЛ. В 57 матчах регулярного чемпионата белорусский форвард набрал 16 (4+12) очков. Также на его счету четыре встречи в плей-офф.

В противостоянии между сборной «Россия 25» и Беларуси осталось провести два матча, оба пройдут на «Чижовка-Арене» в Минске. Второй состоится завтра, 16 мая. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в пяти из шести матчей с командой Дмитрия Квартальнова.