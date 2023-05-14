«Мы не мальчики для битья». Нападающий сборной Беларуси — о матчах со сборной «Россия 25»

Нападающий сборной Беларуси Никита Пышкайло поделился ожиданиями от матчей со сборной «Россия 25» в Минске, которые пройдут 15 и 16 мая. В текущей серии между командами со счётом 5-1 ведёт российская сборная.

«Насколько важно, что заключительные матчи этого длительного и изнурительного турне пройдут дома? Это очень приятно. Тем более мы только одну игру выиграли. Обязательно нужно побеждать и радовать наших болельщиков. Я уверен, что они будут подгонять нас вперёд.

Конечно, соперник тоже всегда хочет выигрывать. Но мы не мальчики для битья и будем играть на победу. Стараемся, чтобы так было в каждом матче», — цитирует форварда пресс-служба ФХРБ.

В предыдущих двух матчах в Туле между сборными две победы одержали россияне с общим счётом 6:2.