«Мы не мальчики для битья». Нападающий сборной Беларуси — о матчах со сборной «Россия 25»
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Нападающий сборной Беларуси Никита Пышкайло поделился ожиданиями от матчей со сборной «Россия 25» в Минске, которые пройдут 15 и 16 мая. В текущей серии между командами со счётом 5-1 ведёт российская сборная.
«Насколько важно, что заключительные матчи этого длительного и изнурительного турне пройдут дома? Это очень приятно. Тем более мы только одну игру выиграли. Обязательно нужно побеждать и радовать наших болельщиков. Я уверен, что они будут подгонять нас вперёд.
Конечно, соперник тоже всегда хочет выигрывать. Но мы не мальчики для битья и будем играть на победу. Стараемся, чтобы так было в каждом матче», — цитирует форварда пресс-служба ФХРБ.
В предыдущих двух матчах в Туле между сборными две победы одержали россияне с общим счётом 6:2.
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