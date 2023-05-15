Сборная США обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Германии и США. Победу в этой встрече одержали хоккеисты США со счётом 3:2.

Американцы открыли счёт в первой половине второй двадцатиминутки: отличился Ронни Аттард (Майки Эйссимонт, Ти Джей Тайнэн). Германия по ходу второго периода смогла выйти вперёд: немцам помогли точные броски Самуэля Сорамиса (Мориц Мюллер, Мориц Зайдер) и Джастина Шюца (Паркер Туоми). Однако в третьем периоде США вновь вернули себе преимущество, ответив шайбами Шона Фаррелла (Лэйн Хатсон) и Мэтта Коронато (Скотт Перунович, Тайнэн). США победили Германию со счётом 3:2.

Для сборной США эта победа стала третьей в трёх матчах на чемпионате мира. 17 мая им предстоит матч с Австрией. Германия проиграла все три встречи на ЧМ-2023. 18 мая они встретятся с Данией.