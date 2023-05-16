Четыре российских игрока продолжат участие в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года

В Национальной хоккейной лиге завершён второй раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Последним участником третьего раунда плей-офф стал «Даллас Старз», в седьмом матче переигравший «Сиэтл Кракен» (2:1, 4-3).

В следующий раунд плей-офф в общей сложности прошло лишь четыре российских хоккеиста. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают два российских голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Пётр Кочетков из «Каролины Харрикейнз», а также два российских форварда — Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс») и Евгений Дадонов («Даллас Старз»).

В составе «золотых рыцарей» также есть Павел Дорофеев, но он участия в плей-офф не принимал. Для ещё одного россиянина — форварда «Каролины» Андрея Свечникова — сезон уже завершён из-за травмы. Других россиян в составах оставшихся участников плей-офф больше нет.

Стоит заметить, что если «ураганы» в итоге выиграют Кубок, то 23-летний Свечников всё равно будет считаться его обладателем, так как он сыграл больше 50% матчей в регулярном чемпионате НХЛ.