Всего пять российских игроков продолжат борьбу за Кубок Стэнли 2023 года

В Национальной хоккейной лиге завершён первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. Последним участником второго раунда плей-офф стал «Нью-Джерси Дэвилз», в седьмом матче переигравший «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:0, 4-3).

В следующий раунд плей-офф в общей сложности прошло лишь пять российских хоккеистов. Борьбу за Кубок Стэнли продолжают два российских голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» и Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс», а также три российских форварда — Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»), Евгений Дадонов («Даллас Старз») и Клим Костин («Эдмонтон Ойлерз»).

В составе «золотых рыцарей» также есть Павел Дорофеев, но он, наряду с голкипером «Каролины Харрикейнз» Петром Кочетковым, участия в первом раунде плей-офф не принимал. Для ещё одного россиянина — форварда «Каролины» Андрея Свечникова — сезон уже завершён из-за травмы. Других россиян в составах оставшихся участников плей-офф больше нет.