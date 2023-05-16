Нападающий Беларуси Белевич: нельзя сравнивать наши матчи с «Россией 25» с плей-офф

Нападающий сборной Беларуси Андрей Белевич считает, что семь проведенных с командой «Россия 25» матчей отразились на последнем противостоянии с подопечными Романа Ротенберга, где команды сыграли в «более аккуратный хоккей». Встреча в Минске закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
«Думаю, это тоже повлияло. Тяжело чем-то удивить друг друга. Каждый день смотрим на свои ошибки, пытаемся их искоренить. Морально тяжелее играть против одной и той же команды. Много матчей за короткий промежуток времени. Это всё накапливается.
Можно ли сравнить эту серию с плей-офф? Думаю, не стоит это делать. Всё-таки уже май, в некоторых моментах психологически тяжело себя заставить. Но все в одинаковых условиях, поэтому стараемся, бьёмся.
Хотелось бы сыграть на проходящем ЧМ? Конечно, хотелось бы играть на международной арене. Это всегда почётно, и добавить к этому нечего», — приводит слова Белевича пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.
Сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» сборная Беларуси и сборная «Россия 25» проведут последний очный матч в сезоне, который начнётся в 19:10 мск.
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