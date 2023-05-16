«Россия 25» в заключительном матче майского турне победила сборную Беларуси

Сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске завершился заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу со счётом 3:2 одержали российские хоккеисты.

В первой двадцатиминутке команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода Василий Глотов с передач Марата Хайруллина и Александра Никишина открыл счёт в матче. Спустя пять минут Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.

На 28-й секунде третьего периода Михаил Пашнин с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова вновь вывел сборную России вперёд. На шестой минуте периода Илья Усов с передачи Андрея Белевича сделал счёт 2:2. За минуту и пять секунд до конца третьего периода Марат Хайруллин с передач Василия Глотова и Александра Никишина вырвал победу для «России 25».