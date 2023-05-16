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«Россия 25» в заключительном матче майского турне победила сборную Беларуси

«Россия 25» в заключительном матче майского турне победила сборную Беларуси
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Сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске завершился заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу со счётом 3:2 одержали российские хоккеисты.

В первой двадцатиминутке команды голов не забили.

На пятой минуте второго периода Василий Глотов с передач Марата Хайруллина и Александра Никишина открыл счёт в матче. Спустя пять минут Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.

На 28-й секунде третьего периода Михаил Пашнин с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова вновь вывел сборную России вперёд. На шестой минуте периода Илья Усов с передачи Андрея Белевича сделал счёт 2:2. За минуту и пять секунд до конца третьего периода Марат Хайруллин с передач Василия Глотова и Александра Никишина вырвал победу для «России 25».

Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
16 мая 2023, вторник. 19:10 МСК
Беларусь
Окончен
2 : 3
Россия 25
0:1 Глотов (Хайруллин, Никишин) – 24:15 (5x4)   1:1 Белевич – 29:46 (5x5)   1:2 Пашнин (Хайруллин, Глотов) – 40:28 (5x5)   2:2 Усов (Белевич) – 46:00 (5x5)   2:3 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 58:55 (5x5)
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