«Россия 25» в заключительном матче майского турне победила сборную Беларуси

Сегодня, 16 мая, на «Чижовка-Арене» в Минске завершился заключительный матч между сборной «Россия 25» и командой Беларуси в рамках Большого тура сборной. Победу со счётом 3:2 одержали российские хоккеисты.
В первой двадцатиминутке команды голов не забили.
На пятой минуте второго периода Василий Глотов с передач Марата Хайруллина и Александра Никишина открыл счёт в матче. Спустя пять минут Андрей Белевич восстановил равенство в счёте.
На 28-й секунде третьего периода Михаил Пашнин с передач Марата Хайруллина и Василия Глотова вновь вывел сборную России вперёд. На шестой минуте периода Илья Усов с передачи Андрея Белевича сделал счёт 2:2. За минуту и пять секунд до конца третьего периода Марат Хайруллин с передач Василия Глотова и Александра Никишина вырвал победу для «России 25».
- 16 мая 2023
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