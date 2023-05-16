Ротенберг: ощущалось, что игры «России 25» волнуют людей больше, чем матчи чемпионата мира

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал завершение Большого тура сборной.

«Наше турне и наша Суперсерия завершены!

Прежде всего хочу сказать огромное спасибо «Газпрому» и Алексею Миллеру, «Норникелю» и Владимиру Потанину, которые помогли в создании этой сборной и организации турне. Без их адресной поддержки проведение этих матчей было бы невозможным. Сейчас внимание к спорту, помощь российской сборной особенно важны, мы это невероятно ценим!

Все ребята, которые сыграли за «Россию 25» – настоящие герои, которые по первому зову откликнулись на приглашение нашего штаба. У всех был самый протяжённый и сложный сезон в карьере, многие играли на фоне травм, но достойно провели это турне. Семь побед в девяти матчах, а это 78%, – отличный результат в матчах против сильных и мотивированных соперников, всех ребят поздравляю с хорошей игрой. Ни к кому нет вопросов по самоотдаче, а усталость в самом конце сезона объяснима. Спортивный накал, высокий уровень хоккея, повреждения наших парней – свидетельство того, что всё было максимально серьёзно. Завоевание Кубка Победы – отличная награда для хоккеистов за качественно проделанную работу.

Думаю, ни у кого не осталось вопросов по поводу того, нужна ли эта команда в текущей ситуации. Мы видели переполненные трибуны в Челябинске, Красноярске, Туле, видели счастливые глаза людей, на матчи приходили целыми семьями. Ради этого мы и играем в хоккей, люди в регионах должны видеть родную сборную. Спасибо также Минску и Астане за гостеприимство! Нас очень порадовала реакция и интерес к сборной – общий охват аудитории «России 25» достиг 130 миллионов человек, семь с половиной миллионов смотрели трансляции наших матчей. Ощущалось, что игры команды волнуют людей больше, чем встречи чемпионата мира, и только ради эмоций, которые мы получили в этом турне, стоило собирать сборную после трудного сезона. Ещё раз всем спасибо за поддержку! Вперёд, Россия!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).