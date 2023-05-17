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Главный тренер сборной Казахстана: Швейцария дала нам урок и показала, над чем работать

Главный тренер сборной Казахстана: Швейцария дала нам урок и показала, над чем работать
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Швейцарии (0:5) в матче группового этапа чемпионата мира.

«Играли вспышками. Где-то были хорошие моменты. Не хватало движения, точности в передачах, в завершении. Много ненужных потерь. Соперник был во всём быстрее, мы не успевали за ним и проваливались. Ребята старались, но не смогли. Не хватило мастерства и опыта международных игр. Хотя по самоотдаче ни к кому претензий нет. Швейцария — хороший соперник, дал нам урок и показал, над чем нужно работать. Мы учимся на этих поражениях. Возьмём всё хорошее, плохое — оставим.

Не хватило концентрации в своей зоне. Если в чемпионате Казахстана какие-то вещи проходили, то здесь это не пройдёт. Только поднял голову, а уже отобрали шайбу. Всё надо делать намного быстрее. Это хорошая школа для ребят, особенно для тех, кто первый раз играет на чемпионате мира. Они все горят желанием играть. Ни у кого нет потухших глаз. У всех боевой настрой на дальнейшие матчи. От игры к игре будем расти», — приводит Шайба.kz слова Мамбеталиева.

После трёх матчей Казахстан набрал два очка и занимает седьмое место в группе B. Столько же баллов на счету Латвии, но у балтийской команды лучше разница шайб. Замыкает таблицу Словения с нулём очков.

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