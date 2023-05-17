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Игровой день ЧМ по хоккею 16 мая: результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Историческая победа Венгрии и феномен Швейцарии. Итоги дня ЧМ по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня ЧМ по хоккею
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Казахстан снова пропустил пять, Норвегия одержала первую победу.

16 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл пятый день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных сегодня матчей.

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Дания
Окончен
6 : 2
Австрия
1:0 Элерс (Йенсен, Лауридсен) – 09:32   1:1 Раффль (Шнайдер, Хайнрих) – 27:15 (pp)   2:1 Андерсен (Огор) – 33:27   3:1 Йенсен (Андерсен, Огор) – 46:37   3:2 Шнайдер (Росси, Майер) – 48:40   4:2 Йенсен (Лауридсен) – 51:46 (pp)   5:2 Лассен (Андерсен) – 53:00   6:2 Русселль (Элерс) – 57:03

Датчане выиграли третий матч подряд и вышли на второе место в группе А. Сегодня команда Хайнца Элерса одолела Австрию – несмотря на крупный счёт, соперник на протяжении 50 минут бился и держался в игре. Три гола датчан в последние 10 минут помогли оторваться и без нервов довести дело до победы.

Главная звезда Дании Николай Элерс продлил голевую серию до трёх игр и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира (на его счету шесть очков). Австрия по-прежнему без побед, а для Дании сейчас начинается настоящее испытание. Выход в четвертьфинал они практически обеспечили, а остаток предварительного раунда уже придётся играть с более серьёзными соперниками – Германией, США, Швецией и Финляндией.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Словения
Окончен
0 : 1
Норвегия
0:1 Берг-Пёульсен (Йоханнесен, Ольсен) – 14:05

В дневном матче в Риге выясняли отношения команды, расположившиеся в самом низу группы В. Победа в этой встрече, вполне вероятно, обеспечит сохранение прописки в элитном дивизионе, и Норвегия со своей задачей справилась. Ей хватило одной заброшенной в первом периоде шайбы и 18 сейвов от вратаря Хенрика Хёукеланна, который оформил свой первый «сухарь» за сборную.

«Можно сказать, мы играли с ножом у горла, так что знали, что это очень важная игра и нам обязательно нужно в ней побеждать. Горжусь, как в концовке ребята бросались под шайбу, это победа всей команды», — сказал Хёукеланн.

Словения второй раз в трёх матчах осталась без голов, а Норвегия продвинулась с предпоследнего на пятое место в группе, обогнав Латвию и Казахстан.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
ОТ
Венгрия
1:0 Бертран (Галле, Реш) – 16:28 (pp)   1:1 Штипшиц (Шебёк, Хари) – 19:39   2:1 Будон (Бертран, Бозон) – 29:31   2:2 Галло (Шебёк, Киш) – 33:03   2:3 Барталиш (Эрдей, Хорват) – 61:22

Венгрия – главный аутсайдер группы А, но это не мешает ей самоотверженно биться за место под солнцем и творить сенсации.На своём предыдущем выступлении в топ-дивизионе в 2016 году они грохнули Беларусь, сегодня в Риге обыграли французов. И в первом, и во втором периодах, едва французы вырывались вперёд в счёте, подопечные Кевина Константина тут же находили возможность сравнять. Да и по игре они смотрелись ничуть не хуже и настойчиво шли вперёд. В итоге в овертайме им удалось провести быструю атаку и добиться исторической победы, второй для себя на чемпионатах мира в XXI веке.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Гайссер (Хас, Миранда) – 04:48   2:0 Херцог (Фора, Риа) – 27:34   3:0 Риа (Ричард, Херцог) – 30:59   4:0 Нидеррайтер (Мальгин, Кукан) – 40:44 (pp)   5:0 Лёффель (Зентелер) – 49:31

Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала присоединился к сборной Швейцарии и принял участие в матче с Казахстаном. Очков он сегодня не набрал, но «крестоносцы» прекрасно справились и без его помощи. Команда Патрика Фишера быстро повела, а во втором периоде забросила ещё две шайбы, а гол в большинстве на первой минуте третьей двадцатиминутки снял все вопросы о победителе. Окончательный счёт установил Ромен Лёффель, Казахстан второй матч подряд пропустил пять шайб.

Швейцарцы продолжают оставаться самой забивающей сборной турнира (15 шайб), но главная фантастика в том, что за три матча они ещё ни разу не пропустили! Так могут и личный рекорд повторить (четыре сухих матча подряд), который держится с 1939 года.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею

Матчи 17 мая

ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
США
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Финляндия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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