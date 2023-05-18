Нападающий московского «Динамо»: в нашей команде есть всё для решения самых высоких задач

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили считает, что московский клуб имеет все необходимые компоненты для успеха в следующем сезоне КХЛ. В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в плей-офф команда вылетела в первом раунде, уступив в серии до четырёх побед нижегородскому «Торпедо» (2-4).

«Я очень обрадовался, когда узнал, что Илья Каблуков остаётся. Мы хорошо сыгрались с Ильёй и Ваней Мурановым. У нас вообще очень хорошая команда собралась, все работяги, мы довольно прилично играем. Думаю, у нас есть всё для того, чтобы показать отличный результат в следующем сезоне, а мы всегда ставим перед собой максимальные цели и задачи», — цитирует Джиошвили ТАСС.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Джиошвили провёл 62 матча и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф нападающий отметился двумя заброшенными шайбами в шести матчах.