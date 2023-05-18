Форвард Яшкин прокомментировал возможный переход в «Ак Барс»

Нападающий Дмитрий Яшкин прокомментировал свой возможный переход в «Ак Барс».

«Настроение отличное – практически лето уже, отдыхаю и восстанавливаюсь. Закрытие сезона? Если время позволяет, то я всегда с радостью посещаю такие мероприятия. Такие мероприятия – они всегда очень интересные.

Есть понимание, где продолжу карьеру? Пока лето, больше ничего не могу сказать. Пока не знаю, позже будет известно.

«Ак Барс» – фаворит в борьбе? Пока я в Москве (улыбнулся)», — цитирует Яшкина «БИЗНЕС Online».

Сегодня, 18 мая, Яшкин получил приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного сезона. Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил Яшкину статистические призы — лучшему бомбардиру и лучшему снайперу регулярного чемпионата.